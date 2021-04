Ciclismo | Freccia del Brabante 2021 | percorso e altimetria

(Di martedì 13 aprile 2021) Ile l’delladel, nuovo appuntamento con la Campagna del Nord in avvicinamento al Trittico delle Ardenne che chiuderà la stagione delle Classiche primaverili. I corridori dovranno affrontare una corsa estremamente impegnativa: da Leuven a Overijse dopo oltre 200 chilometri costellati da ben 24 muri, dei quali 8 in pavè.DEL: DATA, ORARI, TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI Le difficoltà altimetriche saranno particolarmente concentrate nella seconda parte di gara, visto che nel finale dovrà essereper tre volte un circuito in cui i corridori dovranno affrontare i settori in pavè dell’Hertstraat (300 metri al 6,7%) e del Moskesstraat (550 metri all’8,5%) e non ...

Nei giorni scorsi Diego Rosa e Matteo Sobrero si sono incrociati in allenamento, non sulle ... mercoledì 21 disputerà laVallone e domenica 25 la Liegi - Bastogne - Liegi, dove ha ...Roglic tornerà in corso già nel week end e farà tutte e tre le Classiche delle Ardenne: sarà in gara all Amstel Gold Race, allaVallone e alla Liegi - Bastogne - Liegi che vinse lo scorso ...Le Classiche del Nord lo hanno visto spesso protagonista, ma mai fino in fondo, anche a causa della tanta sfortuna avuta. Ora Matteo Trentin concluderà la sua primavera con altre due corse: domani la ...La startlist e i favoriti della Freccia del Brabante 2021, classica belga che chiude la serie di appuntamenti delle Fiandre e rimanda al Trittico delle Ardenne che tra pochi giorni proporrà in rapida ...