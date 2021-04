Butta la moglie giù dal balcone | arrestato un peruviano

(Di martedì 13 aprile 2021) Milano - Un quarantatreeenne di origine peruviana è statodalla polizia per il tentato omicidio della, sua connazionale. Al culmine di un violento litigio, attorno alle 6 di ieri, l'...

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo ha aggredito la moglie perché quest'ultima vuole separarsi.