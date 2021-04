Arbitri | nuove critiche a Maresca dopo il rosso a Ibrahimovic

Leggi su itasportpress

(Di martedì 13 aprile 2021) Non è piaciuta la direzione arbitrale di Parma-Milan affidata dal designatore Rizzoli all'arbitro Fabio. Il fischietto di Napoli in questa stagione è stata spesso al centro di aspre polemiche per la sua gestione della partita. Per il designatore Rizzoli, la stagione dell'arbitro partenopeo è al momento profondamente negativa. Come se non bastassero i precedenti di Inter-Parma (errore su Perisic), Roma-Sassuolo, Milan-Torino e Udinese-Inter dove Conte è andato su tutte le furie gridando "sei sempre tu!". Partite con decisioni non sempre corrette e cartellini ai più sembrati non del tutto giustificati.caption id="attachment 1044165" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption- Adesso ecco esplodere il caso. Lo svedese è stato espulso al ...