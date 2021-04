Andrea Cerioli cotto di Elisa Isoardi? Parla la fidanzata (Di martedì 13 aprile 2021) In queste ore, molti utenti del web si stanno domandando se, effettivamente, Andrea Cerioli si sia preso una cotta per Elisa Isoardi all’Isola dei famosi. Il gossip è sorto nel momento in cui Myrea si è lasciata scappare una frase alquanto ambigua, che ha lasciato presagire un certo interesse dell’ex tronista di Uomini e Donne per la conduttrice televisiva. I pettegolezzi sono stati così consistenti al punto che è stato necessario l’intervento da parte di Arianna Cirrincione, fidanzata di Cerioli. La ragazza, mediante dei commenti sui social, ha espresso il suo punto di vista in merito a questo e ad altri gossip che riguardano il suo compagno. Il pensiero di Arianna sull’ipotetico flirt tra Andrea ed Elisa Arianna Cirrincione è intervenuta sui social ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 aprile 2021) In queste ore, molti utenti del web si stanno domandando se, effettivamente,si sia preso una cotta perall’Isola dei famosi. Il gossip è sorto nel momento in cui Myrea si è lasciata scappare una frase alquanto ambigua, che ha lasciato presagire un certo interesse dell’ex tronista di Uomini e Donne per la conduttrice televisiva. I pettegolezzi sono stati così consistenti al punto che è stato necessario l’intervento da parte di Arianna Cirrincione,di. La ragazza, mediante dei commenti sui social, ha espresso il suo punto di vista in merito a questo e ad altri gossip che riguardano il suo compagno. Il pensiero di Arianna sull’ipotetico flirt traedArianna Cirrincione è intervenuta sui social ...

