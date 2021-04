Alessandra Galloni alla guida di Reuters, è la prima donna in 170 anni (Di martedì 13 aprile 2021) Per la prima volta in 170 anni alla guida dell’agenzia Reuters, con i suoi 2.500 giornalisti e 600 fotografi, ci sarà una donna: Alessandra Galloni, 47 anni, romana, è il nuovo editor-in-chief. Prenderà il posto di Stephen J. Adler, che andrà in pensione dopo aver guidato la redazione negli ultimi dieci anni ed essersi aggiudicato centinaia di premi giornalistici, tra cui sette Premi Pulitzer. A salutarne la nomina, tra gli altri, il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola su Twitter, parlando di “orgoglio italiano” In bocca al lupo ad @aaGalloni, prima donna a guidare l'agenzia @Reuters in 170 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Per lavolta in 170dell’agenzia, con i suoi 2.500 giornalisti e 600 fotografi, ci sarà una, 47, romana, è il nuovo editor-in-chief. Prenderà il posto di Stephen J. Adler, che andrà in pensione dopo averto la redazione negli ultimi diecied essersi aggiudicato centinaia di premi giornalistici, tra cui sette Premi Pulitzer. A salutarne la nomina, tra gli altri, il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola su Twitter, parlando di “orgoglio italiano” In bocca al lupo ad @aare l'agenzia @in 170 ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Fonte d'ispirazione per un mestiere che - soprattutto in Italia - ha bisogno di esempi e punti di riferimento. Auguri… - paolomelzi : RT @alexbarbera: Reuters avrà un direttore donna per la prima volta nella sua storia. Ed @aagalloni è italiana ?? - cinziamarconi2 : RT @RosaPolacco: Prima donna a capo del CNR, prima donna a capo della Reuters. Buon lavoro a Maria Chiara Carrozza e a Alessandra Galloni.… - mercuziovic71 : RT @RosaPolacco: Prima donna a capo del CNR, prima donna a capo della Reuters. Buon lavoro a Maria Chiara Carrozza e a Alessandra Galloni.… - fabiolabrignone : RT @HuffPostItalia: Alessandra Galloni alla guida di Reuters, è la prima donna in 170 anni -