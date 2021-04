Unicredit conferma la chiusura di 450 filiali in Italia (Di lunedì 12 aprile 2021) «La banca sta continuando ad implementare il piano di 450 chiusure di filiali, coerentemente con una strategia di razionalizzazione delle rete fisica e parallelamente ad una ulteriore spinta verso i canali alternativi/interazioni digitali, così come il piano di efficientamento a livello di gruppo». Lo ha scritto Unicredit rispondendo agli azionisti in vista dell’assemblea dei soci, che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) «La banca sta continuando ad implementare il piano di 450 chiusure di, coerentemente con una strategia di razionalizzazione delle rete fisica e parallelamente ad una ulteriore spinta verso i canali alternativi/interazioni digitali, così come il piano di efficientamento a livello di gruppo». Lo ha scrittorispondendo agli azionisti in vista dell’assemblea dei soci, che L'articolo

