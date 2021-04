“Troppi lutti | ho preso la mia decisione” Elettra Lamborghini drastica | l’annuncio a sorpresa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tutti vogliono. La bella ereditiera è contesa dal mondo della tv: The Voice, L’Isola dei Famosi, la docu-serie su Discovery Plus, Ex on the Beach e ora anche una serie a fumetti a lei dedicata. E lei difficilmente riesce a dire di no. Lo ha detto durante una lunga intervista rilasciata a Libero in cui ha raccontato dei suoi esordi nel mondo della musica e del sostegno incondizionato del padre, il cui cognome altisonante le ha creato qualche “rogna” nel corso degli anni. “Sì, spesso è una grande rogna avere un cognome importante perché devi combattere sempre contro mille pregiudizi e non tutte le persone hanno piacere ad apparire vicino a te. All’inizio però la strada è più in discesa: un perfetto sconosciuto deve fare molta fatica per emergere. Però mica tutti i parenti dei vip sfondano! Una ragione ci sarà… Il carattere delle ...