Softball, Olimpiadi Tokyo 2021: il calendario delle partite dell’Italia. Orari e programma (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel programma olimpico per le Olimpiadi di Tokyo originariamente destinate al 2020, e invece in via di svolgimento nel 2021, l’Italia si è vista mantenere sostanzialmente invariato il calendario del suo ritorno nella rassegna a cinque cerchi dopo 17 anni. L’Italia debutterà subito mettendosi in gioco di fronte alle campionesse mondiali degli Stati Uniti, vittoriose nella rassegna iridata del 2018. Il giorno dopo sarà la volta dell’Australia, avversaria tra le ultime prima del lockdown, e poi ci sarà la sfida quasi impossibile alle padrone di casa del Giappone. Si continuerà con il Messico, con cui c’è in sospeso il discorso legato alla sfida che avrebbe potuto proiettare l’Italia in altissimo ai Mondiali, infine si chiuderà con il Canada. Varrà la classifica di questo girone unico per stabilire il ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Nelolimpico per ledioriginariamente destinate al 2020, e invece in via di svolgimento nel, l’Italia si è vista mantenere sostanzialmente invariato ildel suo ritorno nella rassegna a cinque cerchi dopo 17 anni. L’Italia debutterà subito mettendosi in gioco di fronte alle campionesse mondiali degli Stati Uniti, vittoriose nella rassegna iridata del 2018. Il giorno dopo sarà la volta dell’Australia, avversaria tra le ultime prima del lockdown, e poi ci sarà la sfida quasi impossibile alle padrone di casa del Giappone. Si continuerà con il Messico, con cui c’è in sospeso il discorso legato alla sfida che avrebbe potuto proiettare l’Italia in altissimo ai Mondiali, infine si chiuderà con il Canada. Varrà la classifica di questo girone unico per stabilire il ...

