Serie C, tolleranza di dieci minuti per presentazione squadre in campo in ultimi due turni (Di lunedì 12 aprile 2021) La Lega Pro ha disposto che nelle ultime due giornate di Serie C l’inizio delle partite sia contemporaneo per evitare che alcune squadre possano scendere in campo conoscendo il risultato degli altri scontri. Il tempo di tolleranza per l’attesa in campo delle compagini è stato altresì ridotto ad appena dieci minuti. Gli arbitri potranno “sospendere la gara di categoria inferiore che eventualmente fosse disputata sullo stesso campo e la cui prosecuzione pregiudicasse l’applicazione della disposizione sopra citata”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) La Lega Pro ha disposto che nelle ultime due giornate diC l’inizio delle partite sia contemporaneo per evitare che alcunepossano scendere inconoscendo il risultato degli altri scontri. Il tempo diper l’attesa indelle compagini è stato altresì ridotto ad appena. Gli arbitri potranno “sospendere la gara di categoria inferiore che eventualmente fosse disputata sullo stessoe la cui prosecuzione pregiudicasse l’applicazione della disposizione sopra citata”. SportFace.

