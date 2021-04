Se bar e ristoranti sono chiusi per colpa del Covid, la chiacchiera viene portata (Di lunedì 12 aprile 2021) avanti sui social, diventati sempre più parte integrante della dieta mediatica del cittadino: l'opinione pubblica si ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021) avanti sui social, diventati sempre più parte integrante della dieta mediatica del cittadino: l'opinione pubblica si ...

Advertising

FratellidItalia : Questione riaperture non più rimandabile. Diversi studi dicono che all'aria aperta possibilità di contagio sono rar… - carlosibilia : Il Governo ha prorogato gratuità occupazione suolo pubblico per i dehors di bar e ristoranti fino al 30 giugno.Ora… - Antonio_Tajani : È ora di accendere la luce in fondo al tunnel. Come? Con un cronoprogramma che offra certezze ai cittadini e agli i… - RNerodasempre : RT @GiorgiaMeloni: Immagini che purtroppo sono all’ordine del giorno: mi chiedo come si possa continuare così. Cosa ci vuole a capire che i… - massimi04366044 : RT @FranceTorse: Ma gli scienziati al governo continuano a pensare che il problema sono i bar, i mercati, i ristoranti, i cinema e le pales… -