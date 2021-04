Pelé | “Mi dicevano che ero troppo piccolo per giocare”

(Di lunedì 12 aprile 2021) La leggenda brasiliana si racconta a “Che tempo che fa”: “Scherzavo spesso con Maradona, gli ricordavo che segnavo in tutti i modi” La voce diha raggiunto l’Italia, ospite a “Che tempo che fa“ da Fabio Fazio. La leggenda brasiliana ha ricordato la rivalità con Maradona e ha parlato delle sue origini. “A volte con Diego ci incontravamo e anche se non eravamo amici intimi scherzavamo. Lui diceva di essere migliore di me. Ma io gli ricordavo che segnavo di testa, di destro e di sinistro, lui solo di sinistro. Scherzavamo molto tra di noi su questa rivalità ma la verità è che di fronte a Dio siamo tutti uguali”. “Dovete sapere che mio padre (Dondinho ndr) era un giocatore di calcio, era un centravanti e aveva fatto tanti gol di testa e l’unica cosa che chiedevo a Dio erabene come mio padre“ – ha ricordato. Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pelé dicevano

Miche ero troppo giovane, che era una finale, che ci guardava tutto il mondo. Oggi mi dico quanto è stato buono Dio con me a darmi la forza di un adulto in quell'occasione". Rivera ? Gli ...Una piccolabellunese che gioca con il Florentia San Gimignano e che non è ancora riuscita a ... se reagiva, a volte ci: 'Non sappiamo se arriverà a domani''. Con le visite bloccate per ...