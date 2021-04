(Di lunedì 12 aprile 2021), attaccante del PSG, è stato beccato mentre usa una piattaforma streaming per vedere giocare la sua squadra: ilhot l’ha tradito. A causa dell’espulsione rimediata in occasione della sfida contro il Lille,è stato costretto ad assistere da casa alla sfida del PSG contro lo Strasburgo. Il calciatore brasiliano chiaramente non ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? #Neymar, il dettaglio hot che svela l’inspiegabile gesto - NandoPiscopo1 : RT @GennaroSpinaa: Quando Neymar gioca così è top 3 al mondo. C'è il dettaglio che poi hanno anche l'altro top 3 al mondo come compagno di… - GennaroSpinaa : Quando Neymar gioca così è top 3 al mondo. C'è il dettaglio che poi hanno anche l'altro top 3 al mondo come compagno di reparto. -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar dettaglio

SerieANews

... chiuso in Francia da, Mbappé e dall'esplosione di Kean. Roma e Napoli, in particolare, ... A spingere per questa soluzione c'è anche l' Inter , ma con un: perché possa concretizzarsi l'...... senza che questo perda nulla della sua radiance ; nel, ritocchi alle varianti della "... ma resta alta l'addiction dai giocatori , si tratti degli estri del recuperatoo delle ...Icardi-Dybala, clamoroso scambio Juventus-Psg. I dettagli . Icardi alla Juventus? Radiomercato torna a vestire Mauro di bianconero. L'attaccante argentino e la Signora è un accos ...Marquinhos, difensore del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco ...