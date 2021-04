Montevarchi | un mese di stop per Malotti | ha tentato di mordere un avversario

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 aprile 2021) Uno strano caso di giustizia sportiva in Serie D e che ricorda il celebre caso del morso di Suarez a Chiellini nel Mondiale del 2014. Un caso che riguarda Roberto, tecnico dell’Aquila, club secondo in classifica nel girone E di Serie D. Come si legge nel comunicato del giudice sportivo di Serie D, il tecnico è stato squalificato per un“per avere al termine della gara, rivolto un’espressione ingiuriosa all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria tentando di morderlo, ma non riuscendo nell’intento grazie al fattivo intervento dei propri calciatori”. SportFace.