Mobileye lancerà un servizio di consegna senza conducente nel 2023HDblog it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 12 aprile 2021), azienda di Intel che si occupa di sviluppare soluzioni per la guida autonoma, lavorerà con la startup Udelv per arrivare a creare undibasato sui veicoli. DEBUTTO NEL 2023 In particolare, la tecnologia sviluppata da(al CES 2021 sono state svelate alcune novità) sarà integrata a bordo del veicolo Transporter sviluppato da Udelv. Le due società prevedono di arrivare a produrre assieme 35 mila di questi speciali mezzi autonomi per le consegne entro il 2028. Le operazioni commerciali, comunque, inizieranno ben prima e cioè nel 2023. Si tratta di un accordo che dimostra come la piattaformaDrive sia pronta per un utilizzo su larga scala all’interno di uncommerciale vero e ...