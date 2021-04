Miguel Bosè negazionista: “Lo dico a testa alta” (Di lunedì 12 aprile 2021) Sta facendo discutere l’intervista di Miguel Bosè in cui non solo si racconta ma afferma di essere negazionista sul Covid. Con l’intervista a Jordi Evole per la tv La Sexta il cantante confida i suoi lati oscuri del passato ma non perde l’occasione di esprimere la sua posizione nei confronti della pandemia, del Covid. Sottolinea che secondo lui la madre, l’indimenticabile Lucia Bosé, non è morta per il virus e mentre spiega il suo punto di vista invita il giornalista che lo sta intervistando a togliere la mascherina. E’ da tempo che non sentivamo parlare i Miguel Bosè e il suo ritorno è destinato a fare polemica. Miguel BOSE’: “MIA MADRE NON E’ STATA UCCISA DAL VIRUS” 65 anni e tanto da raccontare sul suo passato, dalla droga al rapporto con il padre ma restando nel presente la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 aprile 2021) Sta facendo discutere l’intervista diin cui non solo si racconta ma afferma di esseresul Covid. Con l’intervista a Jordi Evole per la tv La Sexta il cantante confida i suoi lati oscuri del passato ma non perde l’occasione di esprimere la sua posizione nei confronti della pandemia, del Covid. Sottolinea che secondo lui la madre, l’indimenticabile Lucia Bosé, non è morta per il virus e mentre spiega il suo punto di vista invita il giornalista che lo sta intervistando a togliere la mascherina. E’ da tempo che non sentivamo parlare ie il suo ritorno è destinato a fare polemica.BOSE’: “MIA MADRE NON E’ STATA UCCISA DAL VIRUS” 65 anni e tanto da raccontare sul suo passato, dalla droga al rapporto con il padre ma restando nel presente la ...

