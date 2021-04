Meteo Nord America, devastanti grandinate (Di lunedì 12 aprile 2021) Super temporali, vere tempeste elettriche con nubifragi, grandine gigante. Ecco cosa sta avvenendo in queste ore nel sud degli Stati Uniti d’America, dove la primavera è soggetta a fortissimi scontri di diverse masse d’aria. Una serie di temporali devastanti ha interessato l’Alabama, generando chicchi di grandine come quelli che vediamo nelle foto. Presto anche in Europa ed in Italia ci saranno eventi di tale intensità. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Super temporali, vere tempeste elettriche con nubifragi, grandine gigante. Ecco cosa sta avvenendo in queste ore nel sud degli Stati Uniti d’, dove la primavera è soggetta a fortissimi scontri di diverse masse d’aria. Una serie di temporaliha interessato l’Alabama, generando chicchi di grandine come quelli che vediamo nelle foto. Presto anche in Europa ed in Italia ci saranno eventi di tale intensità. Questo articolo è reso disponibile daGiornale.

Advertising

infoitinterno : Meteo. Freddo e neve sul centro nord Europa, 26 gradi sui Balcani - TgrRaiVeneto : #Meteo #Arpav #13aprile - Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, verso sera diminuzione della nuvolosità a p… - remeteo : Comincia il calo delle temperature in quota! Dopo oltre 60mm di pioggia, gira in neve ai 1761m del Rifugio Battisti… - infoitinterno : Meteo 7 giorni: piuttosto FREDDO al nord e al centro, spesso PIOVOSO al sud e sulle Isole - bizcommunityit : Maltempo, temporali e venti forti: allerta meteo al Centro-Nord -