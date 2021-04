LIVE Musetti-Karatsev 3-4, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: match ancora sospesi! Non si gioca prima delle 15.30 (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 14.30 In attesa di capire di più e di possibili schiarite, non si dovrebbe scendere in campo prima delle 15.30. 14.00 Nessuna novità dal Monte Carlo Country Club su cui continua a piovere ininterrottamente: dovrebbero esserci schiarite nelle prossime ore. 13.30 Non ci sono novità provenienti dal Principato di Monaco. Bisognerà capire se si riusciranno a completare i match in programma quest’oggi. 13.00 Alex de Minaur e Alejandro Davidovich Fokina si rifiutano di giocare sul campo 2 dove la direzione del torneo aveva installato una mezza copertura provvisoria. Tante pozzanghere e un campo quasi inagibile ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 14.30 In attesa di capire di più e di possibili schiarite, non si dovrebbe scendere in campo15.30. 14.00 Nessuna novità dal Monte Carlo Country Club su cui continua a piovere ininterrottamente: dovrebbero esserci schiarite nelle prossime ore. 13.30 Non ci sono novità provenienti dal Principato di Monaco. Bisognerà capire se si riusciranno a completare iin programma quest’oggi. 13.00 Alex de Minaur e Alejandro Davidovich Fokina si rifiutano dire sul campo 2 dove la direzione del torneo aveva installato una mezza copertura provvisoria. Tante pozzanghere e un campo quasi inagibile ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Musetti-Karatsev 3-4 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: nessuna novità dal Principato! Continua a piovere -… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: La pioggia non dà tregua a #Montecarlo: gli aggiornamenti #Musetti - sportface2016 : La pioggia non dà tregua a #Montecarlo: gli aggiornamenti #Musetti - zazoomblog : LIVE Musetti-Karatsev 3-4 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: continua a piovere sul Principato! Match sospesi su tu… - sportface2016 : Pioggia battente a #Montecarlo: tutti gli aggiornamenti #Musetti -