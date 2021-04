Liga | il Siviglia vince 4-3 sul campo del Celta Vigo | decide il Papu Gomez

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ilbatte 4-3 ilin trasferta nella 30a giornata die rimane in scia di Atletico, Real Madrid e Barça. Firme di Koundé a 7?, di Fernando (assist di Suso) al 35?, di Rakitic al 60? e, quella decisiva, delal 76?. L’argentino era entrato inpochi minuti prima, al 67?, al posto dell’ex Milan Suso. Per i padroni di casa in gol il solito Iago Aspas (doppietta) e Brais Mendez. La classifica: Atletico Madrid 67 Real Madrid 66 Barcellona 6561 Real Sociedad 47 Betis 47 Villarreal 46 Granada 39 Levante 3837 Athletic 37 Cadice 35 Valencia 34 Osasuna 34 Getafe 30 Huesca 27 Valladolid 27 Elche 26 Alaves 24 Eibar 23 Foto: TwitterL'articolo ...

Il Papu Gomez fa volare il. L'ex atalantino, entrato a meta' ripresa al posto di Suso, sigla al minuto 76 il gol che permette aldi vincere a Vigo per 4 - 3 e blindare il quarto posto: 61 i punti degli andalusi, a +14 sulle inseguitrici e appena sei lunghezze di ritardo sull'Atletico Madrid capolista, anche se con Real ...VIGO (Spagna) - Il Papu Gomez decide il posticipo della 30esima giornata della, trae Celta Vigo termina 4 - 3 . Passano in vantaggio gli andalusi dopo soli 7 minuti con un colpo di testa da calcio d'angolo del difensore francese Jules Koundé . I padroni di casa ...