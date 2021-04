Le Regioni che avrebbero già i numeri per passare in zona gialla (Di lunedì 12 aprile 2021) Una riapertura già dal 20 aprile sembra difficile, ma la ripartenza per molte attività sembra potersi avvicinare. Tanto che si ipotizza un ritorno alle zone gialle da inizio maggio con la possibilità di qualche riapertura anticipata entro la fine di aprile. In questa settimana il governo potrebbe riunirsi per avviare il confronto sul tema e in caso di ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica sembra possibile un’anticipazione delle riaperture. Dal punto di vista legislativo, l’ultimo decreto Covid prevede la cancellazione delle zone gialle (e bianche) fino al 30 aprile. Ma prevede anche la possibilità di allentare le restrizioni attraverso una nuova deliberazione del Consiglio dei ministri. A Repubblica il ministro della Salute, Roberto Speranza, fa capire che per aprile le cose non dovrebbero cambiare, ma “a maggio, a seconda dei parametri del contagio e della ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 12 aprile 2021) Una riapertura già dal 20 aprile sembra difficile, ma la ripartenza per molte attività sembra potersi avvicinare. Tanto che si ipotizza un ritorno alle zone gialle da inizio maggio con la possibilità di qualche riapertura anticipata entro la fine di aprile. In questa settimana il governo potrebbe riunirsi per avviare il confronto sul tema e in caso di ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica sembra possibile un’anticipazione delle riaperture. Dal punto di vista legislativo, l’ultimo decreto Covid prevede la cancellazione delle zone gialle (e bianche) fino al 30 aprile. Ma prevede anche la possibilità di allentare le restrizioni attraverso una nuova deliberazione del Consiglio dei ministri. A Repubblica il ministro della Salute, Roberto Speranza, fa capire che per aprile le cose non dovrebbero cambiare, ma “a maggio, a seconda dei parametri del contagio e della ...

