Ilary Blasi superlativa a L’Isola dei Famosi, le scarpe sfoggiate non passano inosservate: il prezzo? (Di lunedì 12 aprile 2021) Per l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha sfoggiato un paio di scarpe davvero da urlo: conoscete il prezzo? Cifra da urlo! Diciamoci la verità: la puntata de L’Isola dei Famosi è diventato un vero e proprio appuntamento fisso per ciascuno di noi. Non soltanto perché, per ben due volti a settimane, veniamo L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Per l’ottava puntata dedeiha sfoggiato un paio didavvero da urlo: conoscete il? Cifra da urlo! Diciamoci la verità: la puntata dedeiè diventato un vero e proprio appuntamento fisso per ciascuno di noi. Non soltanto perché, per ben due volti a settimane, veniamo L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

trash_italiano : ALLORA ME DEVO RIPRESENTÀ, SO SEMPRE ILARY BLASI AAAAAAAAA #Isola - trash_italiano : 'IO SONO ILARY BLASI, SO CHE NON MI CONOSCEVI TANTO' #Isola - AmiciUfficiale : Giulia in collegamento con Ilary Blasi? ?? #Amici20 - Licia_m_93 : RT @trashbiccis: 'Sei un nuovo Akash? Allora me devo ripresentare, ciao sono Ilary Blasi' #Isola - occhio_notizie : Akash Kumar entra in studio ed Ilary lo punzecchia: 'Mi presento sono Ilary Blasi visto che hai detto che non mi co… -