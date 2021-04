Hong Kong | il titolo di Alibaba in rialzo dopo maximulta dell’antitrust cinese

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il colosso dell’e-commerce,, ha segnato un +5,32% alla Borsa di. Pochi giorni fa la multa di quasi 3 miliardi di dollari per abuso di posizione dominante.sembra non aver subito contraccolpi immediati, almeno per quanto riguarda il mercato azionario,lainflittagli dall’antitrustper abuso di posizione dominante. IldiIn avvio di seduta alla Borsa di, infatti, ildel colosso dell’e-commerce fondato da Jack Ma segna undel 5,32%, a 229,60 dollari di Hk. Il colosso ha fatturato 65 miliardi di dollari nel 2020 con un utile di ...

Alibaba balza in avvio di seduta alla Borsa di Hong Kong, alla prova dei mercati dopo la maximulta da 2,8 miliardi di dollari annunciata sabato dall'Antitrust cinese per abuso di posizione dominante: i titoli del colosso dell'e - commerce fondato ... I miliardi dell'Antitrust sono un assaggio dei costi che il gigante dell'e-commerce deve sostenere per sganciare Ant financial dal sistema bancario .. (ANSA) - PECHINO, 12 APR - Alibaba balza in avvio di seduta alla Borsa di Hong Kong, alla prova dei mercati dopo la maximulta da 2,8 miliardi di dollari annunciata sabato dall'Antitrust cinese per abu ...