Germania, Cdu sostiene Armin Laschet per il dopo Merkel (Di lunedì 12 aprile 2021) Il direttivo della Cdu ha deciso di sostenere Armin Laschet per la candidatura alla cancelleria dell'Unione. Lo ha riferito il governatore Volker Bouffier. I membri del direttivo hanno lodato Laschet, attuale presidente del partito, per la sua "capacità di riunire le opinioni, di sviluppare una posizione e rappresentarla coerentemente", affermano fonti citate da Reuters. Il 60enne era in lizza come candidato dei cristiano-democratici alle elezioni federali di settembre assieme al leader bavarese Markus Söder.

