F1, GP Imola 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 16-18 aprile

Dopo due settimane di pausa, torna finalmente il Mondiale di Formula Uno 2021. Dal deserto del Bahrain ed il tracciato di Sakhir, arriva il primo appuntamento della stagione in Europa. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola si disputerà il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Tornato in Calendario dopo la rivoluzione del Calendario 2020 per colpa della pandemia, l'evento romagnolo si conferma anche in questa annata, per un fine settimana molto atteso da team, piloti e tifosi. Sul tracciato di Imola, con le sue storiche curve come Tosa, Tamburello, Piratella e Rivazza, si tornerà in azione dopo l'esordio del Gran Premio del Bahrain. In quella occasione abbiamo assistito allo splendido successo di Lewis Hamilton nella battaglia contro Max Verstappen.

F1, GP Imola 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 16-18 aprile Dal deserto del Bahrain ed il tracciato di Sakhir, arriva il primo appuntamento della stagione in Europa. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola si disputerà il Gran Premio dell’Emilia Romagna.

