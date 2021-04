Droga: maxi blitz carabinieri Milano contro narcos e spacciatori, 37 arresti (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) - maxi blitz in varie province d'Italia dei carabinieri del comando provinciale di Milano, che hanno arrestato 37 persone tra spacciatori e narcotrafficanti. Oltre a Milano, il blitz ha riguardato le province di Alessandria, Bergamo, Genova, Monza, Padova, Pavia, Roma, Varese, Vibo Valentia e Vicenza, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia. Si tratta di 20 italiani e 17 stranieri, 27 dei quali andranno in carcere e 10 agli arresti domiciliari. Dovranno rispondere di associazione finalizzata alla produzione, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con le aggravanti della transnazionalità e della disponibilità di armi. Il provvedimento nasce da un'indagine avviata nell'agosto del 2018 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021), 12 apr. (Adnkronos) -in varie province d'Italia deidel comando provinciale di, che hanno arrestato 37 persone trae narcotrafficanti. Oltre a, ilha riguardato le province di Alessandria, Bergamo, Genova, Monza, Padova, Pavia, Roma, Varese, Vibo Valentia e Vicenza, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia. Si tratta di 20 italiani e 17 stranieri, 27 dei quali andranno in carcere e 10 aglidomiciliari. Dovranno rispondere di associazione finalizzata alla produzione, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con le aggravanti della transnazionalità e della disponibilità di armi. Il provvedimento nasce da un'indagine avviata nell'agosto del 2018 ...

