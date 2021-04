Calciomercato Serie A LIVE | il futuro di Cristiano Ronaldo resta incerto

Advertising

Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Napoli, #FabianRuiz è il motore della squadra, ma senza rinnovo... - sportli26181512 : Fabian Ruiz è il motore del Napoli, ma senza rinnovo...: Fabian Ruiz è il motore del Napoli, ma senza rinnovo... Il… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Napoli, #FabianRuiz è il motore della squadra, ma senza rinnovo... - Gazzetta_it : Napoli, #FabianRuiz è il motore della squadra, ma senza rinnovo... - sportli26181512 : Pastore, fine di un incubo. Ora la missione Champions, poi dirà addio alla Roma: Pastore, fine di un incubo. Ora la… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Calciomercato.com

... arrivato dopo il diciannovesimo ko stagionale in campionato, contro la Salernitana, che ha consolidato l'ultimo posto nella classifica del campionato diB.Concluse la sua prima stagione al Crotone con 6 gol e 6 assist, contributo importante per la promozione inA. Junior Messias, la stella del Crotone. La favola di Junior Messias non finisce. ...NAPOLI - "Verrà fatto ogni sforzo sia per tenere la partita inaugurale all'Olimpico sia per permettere lo svolgimenti degli altri tre incontri come è stato ribadito dal ministro Speranza". Così a Radi ...Nelle gare del sabato il Milan vince 3-1 a Parma. Rossoneri sul 2-0, poi dopo l'espulsione di Ibra i crociati tornano in partita, ma la chiude ...