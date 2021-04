A1 Direttissima | chiuso tratto fra Aglio e La Quercia nella notte fra 14 e 15 aprile

(Di lunedì 12 aprile 2021) Saranno contestualmente chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

Sulla A1 Milano - Napoli, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione degli impianti nelle ... dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 aprile, sarà

FIRENZE – Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21 di mercoledì 14 alle 6 ...