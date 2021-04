Advertising

SecolodItalia1 : Tragedia a Torino: uccide la moglie, il figlio disabile e i vicini di casa. Poi si spara al volto… - PasdaranFiSud : #Rivarolo. Tragedia borghese piccola piccola. Quattro morti. Ha sparato uno di 83 anni con arma legalissimamente d… - volalibera1 : RT @ultimenotizie: Ha ucciso moglie, figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei c… - 1312ella : RT @ultimenotizie: Ha ucciso moglie, figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei c… - Toniapatty : RT @ultimenotizie: Ha ucciso moglie, figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Torino

A Rivarolo Canavese un pensionato di 83 anni li ha ammazzati con la sua pistola poi si è sparato al volto. Laè stata scoperta alle 3 dai carabinieri. Ad avvisarli è stata la figlia della coppia dei due coniugi . - -in un appartamento di Rivarolo Canavese (), dove nella notte i carabinieri hanno scoperto quattro persone morte. L'uomo che ha sparato, Renzo Tarabella, 83 anni, uccidendole, è ora in ...La tragedia è avvenuta questa notte in un appartamento di carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino stanno effettuando i rilievi nell’appartamento di Rivarolo Canavese, al ...Ha ucciso moglie, figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei carabinieri, si è sparato, ferendosi in modo grave. Tragedia in un appartam ...