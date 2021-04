Tamponi rapidi a Campo Genova, sospensione da martedì (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e l’Amministrazione Comunale comunicano che da martedì 13 aprile 2021 le attività di screening effettuate presso le tendostrutture a Campo Genova saranno momentaneamente sospese in attesa del trasferimento presso nuovo sito. Sarà ancora possibile effettuare il test nella mattinata di lunedì 12 aprile 2021 dalle ore 9 alle ore 13. Il Comune informerà i cittadini sulla ripresa dell’attività con un successivo comunicato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e l’Amministrazione Comunale comunicano che da13 aprile 2021 le attività di screening effettuate presso le tendostrutture asaranno momentaneamente sospese in attesa del trasferimento presso nuovo sito. Sarà ancora possibile effettuare il test nella mattinata di lunedì 12 aprile 2021 dalle ore 9 alle ore 13. Il Comune informerà i cittadini sulla ripresa dell’attività con un successivo comunicato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

