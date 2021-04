Inter-Cagliari, niente partita: DAZN non funziona (Di domenica 11 aprile 2021) niente Inter-Cagliari, i tifosi lamentano un disservizio di DAZN: la partita continua, ma sono in tanti a non riuscire a seguirla in diretta. DAZN Inter-CagliariDomenica ricca di partite di campionato, come da copione, ed una tra le più importanti sembra impossibile da seguire. Su tutti i network, i tifosi continuano a lamentare disservizi e malfunzionamento dell’app di DAZN. Siamo quasi al ventesimo del primo tempo e la questione non è stata ancora risolta. Al contrario, chi ha la piattaforma su Sky o direttamente sulla TV sembra riuscire a seguire il match senza difficoltà. Contemporaneamente, l’app risulta fuori uso per molti utenti. DAZN smette di funzionare per ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 aprile 2021), i tifosi lamentano un disservizio di: lacontinua, ma sono in tanti a non riuscire a seguirla in diretta.Domenica ricca di partite di campionato, come da copione, ed una tra le più importanti sembra impossibile da seguire. Su tutti i network, i tifosi continuano a lamentare disservizi e malmento dell’app di. Siamo quasi al ventesimo del primo tempo e la questione non è stata ancora risolta. Al contrario, chi ha la piattaforma su Sky o direttamente sulla TV sembra riuscire a seguire il match senza difficoltà. Contemporaneamente, l’app risulta fuori uso per molti utenti.smette dire per ...

