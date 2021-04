In 300 in strada per il video di un rapper: bottiglie, sassi e bastoni contro la polizia (Di domenica 11 aprile 2021) Scontri tra un gruppo di ragazzi e la polizia a Milano. In 300 erano scesi in strada per il video di un rapper. MILANO – Scontri tra un gruppo di ragazzi e la polizia a Milano. Come racconto dal Corriere della Sera, le forze dell’ordine sono intervenute per il mancato rispetto delle regole contro il Covid-19. Al loro arrivo, però, i giovani hanno iniziato lasciare sassi, bottiglie e bastoni contro le forze dell’ordine. Per disperdere la folla gli agenti hanno dovuto utilizzare i lacrimogeni. Non si registrano feriti, ma sono in corso tutti gli approfondimenti del caso. Indagini in corso La Procura di Milano ha aperto un’indagine per ricostruire meglio quanto successo e risalire all’identità delle persone ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) Scontri tra un gruppo di ragazzi e laa Milano. In 300 erano scesi inper ildi un. MILANO – Scontri tra un gruppo di ragazzi e laa Milano. Come racconto dal Corriere della Sera, le forze dell’ordine sono intervenute per il mancato rispetto delle regoleil Covid-19. Al loro arrivo, però, i giovani hanno iniziato lasciarele forze dell’ordine. Per disperdere la folla gli agenti hanno dovuto utilizzare i lacrimogeni. Non si registrano feriti, ma sono in corso tutti gli approfondimenti del caso. Indagini in corso La Procura di Milano ha aperto un’indagine per ricostruire meglio quanto successo e risalire all’identità delle persone ...

