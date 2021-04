Il Maxxi lancia il Legendary Ticket | biglietto valido 100 anni

Advertising

PRpressroom : Il Legendary Ticket del @Museo_MAXXI #Marketing #Arte #crowdfunding - agoranews_zine : IL MAXXI LANCIA L’UNICO BIGLIETTO VALIDO PER 100 ANNI -

Ultime Notizie dalla rete : Maxxi lancia

Vogue Italia

Un'interfaccia bulimica kawaii, paffuta come un'emoji cheun bacio lampeggiante, dolce e ... Negli anni ha presentato il suo lavoro al Museo MACRO edi Roma, al Guggenheim di Bilbao, al ...Iluna sorta di viaggio nel futuro trasformando quella monetina del buon augurio in un appuntamento tra il XXI e il XXII secolo, con un biglietto speciale, anzi, come dicono, leggendario,...Roma - Dopo il recente lancio del Legendary Ticket, il biglietto valido per un ingresso al MAXXI per i prossimi 100 anni - un espediente simpatico per assicurare a tutti fino al 2121 un appuntamento f ...Mariagrazia Pontorno lancia l’NFT (token non fungibili ... Il suo lavoro è stato esposto in musei italiani e internazionali tra cui: MACRO, Roma; MAXXI, Roma; Biedermann Museum, Donaueschingen; ...