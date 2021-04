Dovizioso pronto al test su Aprilia: se ok, ci sarà una replica a maggio (Di domenica 11 aprile 2021) Nella settimana che vedrà il ritorno in pista di Marc Marquez , dichiarato pronto dai medici spagnoli che lo avevano operato a inizio dicembre per la terza volta in seguito all'insorgere di una ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) Nella settimana che vedrà il ritorno in pista di Marc Marquez , dichiaratodai medici spagnoli che lo avevano operato a inizio dicembre per la terza volta in seguito all'insorgere di una ...

Advertising

Gazzetta_it : #MotoGP, Andrea #Dovizioso pronto al #test su #Aprilia: se ok ci sarà un bis a maggio @MotoGP @AndreaDovizioso… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | @AndreaDovizioso pronto per il test con @ApriliaOfficial RS-GP - - motograndprixit : #MotoGP | @AndreaDovizioso pronto per il test con @ApriliaOfficial RS-GP - - vbikestore : Dovizioso pronto per l’esordio a Jerez con Aprilia - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Dovizioso pronto per l’esordio a Jerez con Aprilia) è stato pubblicato su Motormaniac… -