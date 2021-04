Diritti tv, il Mondiale torna in RAI: “Grande successo, figlio della nostra strategia” (Di domenica 11 aprile 2021) L’indiscrezione di un Mondiale, il primo autunnale in Qatar nel 2022, un po’ a me (le prime scelte alla RAI) un po’ a te (le seconde ad Amazon) è durato un battito d’ali. Prima il Sole 24 Ore, poi soprattutto la FIFA hanno spento i rumors: i Diritti tv per la kermesse iridata vanno tutti alla televisione di Stato, che ha in mano tutte e 64 le partite della kermesse iridata, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Mondiali del Qatar 2022, il logo (Adobe Stock)Almeno 28 partite del Mondiale Qatar 2022, inclusa la partita di apertura (Italia-Turchia all’Olimpico), la finale ed entrambe le semi, verranno trasmesse sul canale di punta dell’emittente, Rai 1. Non sono state confermate le indiscrezioni circolate su un’assegnazione in due direzioni, anche se è possibile che nei prossimi mesi la RAI, potrebbe cederne una ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 aprile 2021) L’indiscrezione di un, il primo autunnale in Qatar nel 2022, un po’ a me (le prime scelte alla RAI) un po’ a te (le seconde ad Amazon) è durato un battito d’ali. Prima il Sole 24 Ore, poi soprattutto la FIFA hanno spento i rumors: itv per la kermesse iridata vanno tutti alla televisione di Stato, che ha in mano tutte e 64 le partitekermesse iridata, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Mondiali del Qatar 2022, il logo (Adobe Stock)Almeno 28 partite delQatar 2022, inclusa la partita di apertura (Italia-Turchia all’Olimpico), la finale ed entrambe le semi, verranno trasmesse sul canale di punta dell’emittente, Rai 1. Non sono state confermate le indiscrezioni circolate su un’assegnazione in due direzioni, anche se è possibile che nei prossimi mesi la RAI, potrebbe cederne una ...

Advertising

fanpage : ?? La Rai trasmetterà tutte le partite del mondiale 2022 - RaiSport : ? #Qatar2022: alla #Rai i diritti in esclusiva delle 64 #partite Lo comunica la #Fifa in una nota. Il primo… - ematr_86 : RT @falcions85: Gaffe di Tv Talk che registra la puntata venerdì e sbaglia nel dare la notizia sui diritti della Coppa del Mondo in Qatar:… - EnergiaOltre : La campagna mira a consentire ai #consumatori di prendere decisioni più informate e consapevoli ed è partita in con… - buch_1977 : @FlorenskijPavel @Libero_official Ha limitato alcuni diritti, ma giustificati dal benessere pubblico durante una pa… -