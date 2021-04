Coronavirus | 179 nuovi contagi in Lucchesia

Advertising

TRMh24 : ?? EMERGENZA #CORONAVIRUS BASILICATA | Su 1773 tamponi processati, 212 i positivi. Ricoverati, 179 dei quali in tera… - TRMh24 : ?? EMERGENZA #CORONAVIRUS BASILICATA | Su 1440 tamponi processati, 169 i positivi. Ricoverate 179 persone, delle qua… - gazzettamodena : Coronavirus, bollettino del 6 aprile In Emilia Romagna 38 decessi e 791 casi. Nel Modenese 179 casi e 5 morti… - SulPanaro : Aggiornamento Coronavirus 6/4. Nel modenese 179 nuovi casi, in Emilia-Romagna 791 e 38 decessi - AnnibaleCovini : 09.03.2020 = 3.889 tamponi 46,1 % positivi; 15.02.2021 = 179.278 tamponi 4,1 % positivi; 03.04.2021 = 359.2… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 179

LuccaInDiretta

In Toscana sono 209.208 i casi di positività alin totale, 1.222 in più rispetto a ieri. 11.921 a Massa (41 in più), 21.841 a Lucca (in più), 25.914 a Pisa (129 in più), 15.486 a ...Firenze : In Toscana sono 209.208 i casi di positività al, 1.222 in più rispetto a ieri (1.192 confermati con tampone molecolare e 30 da test ... 21.841 a Lucca (in più), 25.914 a Pisa (...In Toscana, da inizio epidemia, salgono a 209.208 i casi di positività al Coronavirus, 1.222 in più rispetto a ieri (1.192 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). I nuovi ca ...Firenze: In Toscana sono 209.208 i casi di positività al Coronavirus, 1.222 in più rispetto a ieri (1.192 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% i ...