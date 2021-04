Caicedo | «Bisogna vincere Inzaghi? Sempre carico | è con noi anche da remoto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 aprile 2021) Felipeha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio prima del match contro il Verona. Le sue parole Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Felipeha alzato la guardia in vista del match contro il Verona. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Le sue parole: «Dobbiamo dare tutto e stare attenti,. Affrontiamo una squadra cattiva su ogni pallone. Mi sento bene, sto recuperando la migliore forma, daròil massimo per questa squadra. Mister, è con noida». L'articolo proviene da Calcio News 24.