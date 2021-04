Biot è un traditore. Ma ha ancora senso la procura militare in tempo di pace? Scrive G. Capaldo (Di domenica 11 aprile 2021) L’arresto per spionaggio del capitano di fregata Walter Biot consente molteplici considerazioni. La prima è quella della scarsa attenzione attribuita all’aspetto più grave della vicenda: Biot è, in primo luogo e soprattutto, un traditore della patria. Egli non ha commesso soltanto un reato, ma soprattutto ha mantenuto un comportamento inaccettabile sul piano civile e militare. Giancarlo CapaldoL’insensibilità, per questo profilo dell’episodio, trapela dalla mancanza di reazioni dell’opinione pubblica alle dichiarazioni che vengono attribuite alla famiglia dell’ufficiale e al suo difensore: esse, che già si dovrebbe far fatica a giustificare facendo ricorso alla natura affettiva dei rapporti e al diritto di difesa, appaiono paradigmatiche dello stato della nostra etica pubblica, quasi che l’aver ... Leggi su formiche (Di domenica 11 aprile 2021) L’arresto per spionaggio del capitano di fregata Walterconsente molteplici considerazioni. La prima è quella della scarsa attenzione attribuita all’aspetto più grave della vicenda:è, in primo luogo e soprattutto, undella patria. Egli non ha commesso soltanto un reato, ma soprattutto ha mantenuto un comportamento inaccettabile sul piano civile e. GiancarloL’insensibilità, per questo profilo dell’episodio, trapela dalla mancanza di reazioni dell’opinione pubblica alle dichiarazioni che vengono attribuite alla famiglia dell’ufficiale e al suo difensore: esse, che già si dovrebbe far fatica a giustificare facendo ricorso alla natura affettiva dei rapporti e al diritto di difesa, appaiono paradigmatiche dello stato della nostra etica pubblica, quasi che l’aver ...

