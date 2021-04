Stefano De Martino non si trattiene, sui social punzecchia la Celentano (Di sabato 10 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefano De Martino non si trattiene, a poche ore dalla nuova puntata manda una frecciata ad Alessandra Celentano. E’ uno dei giudici della nuova stagione del serale di Amici di Maria De Filippi che questa sera torna in onda con la quarta puntata in cui ci saranno nuove eliminazione. A colpire però è stato il Leggi su youmovies (Di sabato 10 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Denon si, a poche ore dalla nuova puntata manda una frecciata ad Alessandra. E’ uno dei giudici della nuova stagione del serale di Amici di Maria De Filippi che questa sera torna in onda con la quarta puntata in cui ci saranno nuove eliminazione. A colpire però è stato il

Advertising

LimonisignorAA : RT @invoItino: tommaso in tre anni sa fare quello che stefano de martino non ha mai saputo fare - Beautif77413855 : RT @impasticcata: comunque stefano de martino non era neanche tra i tre ballerini più bravi della sua edizione ma grazie alla beneficenza d… - GretaSmara : Ciao solo a Stefano De Martino #Verissimo - embrassermoncul : RT @invoItino: tommaso in tre anni sa fare quello che stefano de martino non ha mai saputo fare - LimonisignorAA : RT @impasticcata: comunque stefano de martino non era neanche tra i tre ballerini più bravi della sua edizione ma grazie alla beneficenza d… -