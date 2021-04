Sono passarti 30 anni dal disastro della Moby Prince e ancora non si sa come sia potuto succedere (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Sono le 22.25 del 10 aprile 1991 quando il Moby Prince, traghetto della flotta Navarma partito poco prima dal porto di Livorno e diretto ad Olbia dove sarebbe dovuto arrivare il giorno successivo, si scontra con la petroliera Agip Abruzzo che si trova nelle acque di fronte alla città toscana. A causa del violento impatto fra le due imbarcazioni, da una delle cisterne della petroliera comincia a fuoriuscire petrolio in grandi quantità. Poco dopo, probabilmente innescato dalle scintille provocate dalla collisione delle lamiere, scoppia un terribile incendio e sia la Agip Abruzzo che il Moby Prince vengono avvolti dalle fiamme. A bordo del traghetto si trovano 75 passeggeri a cui si aggiungono i membri dell'equipaggio. Parte il “may day”, ma la macchina dei ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI -le 22.25 del 10 aprile 1991 quando il, traghettoflotta Navarma partito poco prima dal porto di Livorno e diretto ad Olbia dove sarebbe dovuto arrivare il giorno successivo, si scontra con la petroliera Agip Abruzzo che si trova nelle acque di fronte alla città toscana. A causa del violento impatto fra le due imbarcazioni, da una delle cisternepetroliera comincia a fuoriuscire petrolio in grandi quantità. Poco dopo, probabilmente innescato dalle scintille provocate dalla collisione delle lamiere, scoppia un terribile incendio e sia la Agip Abruzzo che ilvengono avvolti dalle fiamme. A bordo del traghetto si trovano 75 passeggeri a cui si aggiungono i membri dell'equipaggio. Parte il “may day”, ma la macchina dei ...

