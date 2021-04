«Radio Enzo» | così i figli parlano al padre ricoverato in terapia intensiva

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 aprile 2021) Enzo ha 65 anni ed è ricoverato da fine ottobre in terapia intensiva. Da quando il Covid l’ha travolto. Da quel momento Enzo comunica con la moglie e i figli, quattro, solo in videochiamata, osservandoli nell’iPad sorretto per pochi minuti dagli infermieri. Ma come fare, da lontano, a stargli più vicino? Come aiutarlo, seppur non potendo fare nulla? Gianmaria, Chiara, Riccardo e Carolina hanno reagito al dolore con la musica. E per papà Enzo hanno messo su una radio. Radio Enzo, appunto.