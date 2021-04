Partita La Ottanta: inaugurata stagione vela offshore con 92 imbarcazioni (Di sabato 10 aprile 2021) Accolti da un’assolata giornata primaverile con cielo terso e un leggero vento di scirocco intorno ai 5 nodi, i 92 partecipanti a La Ottanta 2021, inserita tra le regate di interesse nazionale della Federazione Italiana vela e nel calendario UVAI, è Partita da Caorle oggi sabato 10 aprile in direzione Grado-Boa Paloma-Pirano (SLO). La Ottanta 2021, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita, in collaborazione con la Darsena dell’Orologio di Caorle, il patrocinio del Comune di Caorle e la partnership di Cantina Colli del Soligo, Up Wind by Aurora, WD Wind Desing, Antal e Trim, è Partita regolarmente alle ore 10.00 con lo start dato dal Presidente del Comitato di Regata Alessio Brugnerotto. La settima edizione di questa regata costiera targata Circolo Nautico Santa Margherita ha offerto un insolito ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 10 aprile 2021) Accolti da un’assolata giornata primaverile con cielo terso e un leggero vento di scirocco intorno ai 5 nodi, i 92 partecipanti a La2021, inserita tra le regate di interesse nazionale della Federazione Italianae nel calendario UVAI, èda Caorle oggi sabato 10 aprile in direzione Grado-Boa Paloma-Pirano (SLO). La2021, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita, in collaborazione con la Darsena dell’Orologio di Caorle, il patrocinio del Comune di Caorle e la partnership di Cantina Colli del Soligo, Up Wind by Aurora, WD Wind Desing, Antal e Trim, èregolarmente alle ore 10.00 con lo start dato dal Presidente del Comitato di Regata Alessio Brugnerotto. La settima edizione di questa regata costiera targata Circolo Nautico Santa Margherita ha offerto un insolito ...

