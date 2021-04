LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: cominciano le semifinali! L’Italia sul tatami con Simone Alessio (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 SI PARTE! Semifinali dei -62 kg Irem Yaman (Turchia) – Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) Kristina Prokudina (Russia) – Bruna Vuleti? (Croazia) 15.50 Le semifinali dovrebbero iniziare alle 16, fra dieci minuti. 15.38 il tabellone dei -67 Kg Matea Jeli? (Croazia) – Magda Wiet (Francia) Nur Tatar (Turchia) – Lauren Williams (Gran Bretagna) 15.35 il tabellone dei -62 kg Irem Yaman (Turchia) – Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) Kristina Prokudina (Russia) – Bruna Vuleti? (Croazia) 15.31 Il tabellone dei -80 kg Simone Alessio (Italia) – Maksim Khramtcov (Russia) Milan Beigi (Azerbaijan) – Raul Martinez (Spagna) 15.27 Il tabellone dei -74 kg Daniel Quesada (Spagna) – Karol Wladys Robak (Polonia) Badr Achab (Belgio) – Nedzad Husic (Bosnia Erzegovina) 15.20 In questo momento si ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 SI PARTE! Semifinali dei -62 kg Irem Yaman (Turchia) – Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) Kristina Prokudina (Russia) – Bruna Vuleti? (Croazia) 15.50 Le semifinali dovrebbero iniziare alle 16, fra dieci minuti. 15.38 il tabellone dei -67 Kg Matea Jeli? (Croazia) – Magda Wiet (Francia) Nur Tatar (Turchia) – Lauren Williams (Gran Bretagna) 15.35 il tabellone dei -62 kg Irem Yaman (Turchia) – Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) Kristina Prokudina (Russia) – Bruna Vuleti? (Croazia) 15.31 Il tabellone dei -80 kg(Italia) – Maksim Khramtcov (Russia) Milan Beigi (Azerbaijan) – Raul Martinez (Spagna) 15.27 Il tabellone dei -74 kg Daniel Quesada (Spagna) – Karol Wladys Robak (Polonia) Badr Achab (Belgio) – Nedzad Husic (Bosnia Erzegovina) 15.20 In questo momento si ...

