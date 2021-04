In Alabama i lavoratori di Amazon dicono «no» alla nascita di un sindacato interno Ma è polemica sulle pressioni dell’azienda

(Di sabato 10 aprile 2021) Sededi Bessemer,, Stati Uniti. I dipendenti del colosso digitale hanno scelto di non dotarsi di un: l’ennesima conferma di come, negli Stati Uniti, le associazioni deifatichino a prendere piede nell’industria tecnologica. I risultati del referendum tenutosi tra gli impiegati dello stabilimento di Bessemer sono schiaccianti: dei 3.041 voti totali, 1.798 hanno bocciato ladel. Solo 738 le preferenze a favore, mentre le restanti schede sono state contestate, in gran parte da. Il loro conteggio, tuttavia, è inutile, visto che i voti contrari superano in larga misura la metà delle schede. Scongiurato, per i vertici di, un pericoloso precedente: la ...

Sostenuti da Joe Biden " che ha pubblicato su Twitter un video indirizzato genericamente "aidell'" in cui affermava che sul posto di lavoro "non dovrebbero esserci intimidazioni, ...... chiamati ad esprimersi sulla volontà di essere rappresentati da un sindacato , ha dato esito negativo: i, almeno per ora e almeno quelli dell', non ne vogliono sapere. La vittoria ...Amazon, il gigante del commercio su internet, negli Usa vince il primo round contro il ritorno del sindacato tra le mura aziendali. A Bessemer, in Alabama, sono stati gli stessi dipendenti a ...Nella votazione in Alabama prevale nettamente il ‘no’. La ‘Union’ punta il dito contro l’azienda, che respinge le accuse. Lunga battaglia legale in vista. New York – I lavoratori di Amazon bocciano ...