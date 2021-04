Flash News di Sabato 10 Aprile 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) Il Governo, con la nuova ordinanza sui vaccini, fissa la priorità. Le persone fragili e gli anziani, gli altri dovranno aspettare. Secondo i dati ufficiali, solo circa il 40% degli ultra ottantenni hanno avuto due dosi. Nella fascia 70/79 anni, le percentuali sono irrisorie, meno del 3% hanno avuto due dosi. Le regioni lanciano l’allarme “mancano le fiale, bastano appena per i richiami”; Il numero dei contagi da Coronavirus risale leggermente. Ieri, i nuovi positivi sono stati quasi 19.000. Stabile l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive che resta sopra quota 3.600. In miglioramento i ricoveri nei reparti ordinari. Sono ancora tanti i decessi, 460. La Sicilia ha comunicato altri 258 decessi relativi ai mesi precedenti. Risale il tasso di positività al 5,22%; Le restrizioni imposte nelle ultime settimane hanno portato un miglioramento in molti territori. Da lunedì, 6 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Il Governo, con la nuova ordinanza sui vaccini, fissa la priorità. Le persone fragili e gli anziani, gli altri dovranno aspettare. Secondo i dati ufficiali, solo circa il 40% degli ultra ottantenni hanno avuto due dosi. Nella fascia 70/79 anni, le percentuali sono irrisorie, meno del 3% hanno avuto due dosi. Le regioni lanciano l’allarme “mancano le fiale, bastano appena per i richiami”; Il numero dei contagi da Coronavirus risale leggermente. Ieri, i nuovi positivi sono stati quasi 19.000. Stabile l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive che resta sopra quota 3.600. In miglioramento i ricoveri nei reparti ordinari. Sono ancora tanti i decessi, 460. La Sicilia ha comunicato altri 258 decessi relativi ai mesi precedenti. Risale il tasso di positività al 5,22%; Le restrizioni imposte nelle ultime settimane hanno portato un miglioramento in molti territori. Da lunedì, 6 ...

