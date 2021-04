Finale di Game of Thrones: ha deluso anche Charles Dance (Di sabato 10 aprile 2021) Sono passati già tre anni dal Finale di Game of Thrones, andato in onda nel 2019. Considerata da molti la serie TV migliore dell’ultimo decennio, l’ultima stagione non è però stata all’altezza delle aspettative. Al contrario, quasi tutti gli spettatori concordano nel definire il Finale di serie assai deludente. Gli avvenimenti dell’ottava e ultima stagione, infatti, sono in netto contrasto con la psicologia dei protagonisti e con lo sviluppo della trama fino a quel momento. Questo a detta dei fan, ma non solo: anche alcuni membri del cast hanno detto la loro sul Finale di Game of Thrones. Cosa pensano i membri del cast del Finale di Game of Thrones? Nel corso degli anni, infatti, numerosi attori ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Sono passati già tre anni daldiof, andato in onda nel 2019. Considerata da molti la serie TV migliore dell’ultimo decennio, l’ultima stagione non è però stata all’altezza delle aspettative. Al contrario, quasi tutti gli spettatori concordano nel definire ildi serie assai deludente. Gli avvenimenti dell’ottava e ultima stagione, infatti, sono in netto contrasto con la psicologia dei protagonisti e con lo sviluppo della trama fino a quel momento. Questo a detta dei fan, ma non solo:alcuni membri del cast hanno detto la loro suldiof. Cosa pensano i membri del cast deldiof? Nel corso degli anni, infatti, numerosi attori ...

Advertising

FrancescoRoma78 : RT @persemprecalcio: ?? Corre l'anno 1970, l'Inghilterra ?????????????? è il centro del mondo mentre #Chelsea e #Leeds danno vita a due battaglie… - persemprecalcio : ?? Corre l'anno 1970, l'Inghilterra ?????????????? è il centro del mondo mentre #Chelsea e #Leeds danno vita a due battagl… - simonku83 : ?? Corre l'anno 1970, l'Inghilterra è il centro del mondo mentre #Chelsea e #Leeds arrivano a contendersi la #FACup… - AMenego11 : RT @Eurosport_IT: It's game time! ??? Gara 2 delle semifinali di EuroCup tra Unics Kazan e #Virtus Bologna LIVE e on-demand su https://t.co… - itsvivi__ : @whoviansoul dei miei fav un* per me ha avuto un bel finale, per l'altr* mi tengo la fine del 138 che è perfetta, i… -