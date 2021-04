Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, “è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale San Raffaele di Milano” Il giornalista è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano, lo riporta Il Messaggero. Lo storico direttore del Tg4, 89 anni, era stato contagiato dal coronavirus lo scorso dicembre, ma dopo un periodo di isolamento trascorso in un hotel della città, si era ripreso. Il peggio sembrava passato, ma le sue condizioni di salute sono ora peggiorate, tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale. Le sue condizioni, riporta il quotidiano, sono definite critiche anche perchè pare che il suo fisico sia particolarmente provato. Leggi su donnaglamour (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex direttore del Tg4,, “èinall’ospedale San Raffaele di Milano” Il giornalista èinall’ospedale San Raffaele di Milano, lo riporta Il Messaggero. Lo storico direttore del Tg4, 89 anni, era stato contagiato dal coronavirus lo scorso dicembre, ma dopo un periodo di isolamento trascorso in un hotel della città, si era ripreso. Il peggio sembrava passato, ma le suedi salute sono ora peggiorate, tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale. Le sue, riporta il quotidiano, sono definite critiche anche perchè pare che il suo fisico sia particolarmente provato.

Advertising

pisto_gol : Come direbbe Emilio Fede...@ODG_CNOG se ci siete battete un colpo ?? - fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: - HuffPostItalia : Emilio Fede ricoverato al San Raffaele: 'Il suo fisico è provato' - UnioneSarda : #Milano, #EmilioFede ricoverato in ospedale: è grave - Affaritaliani : Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele -