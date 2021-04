Caso Gregoretti: il pm di Catania chiede il non luogo a procedere per Salvini (Di sabato 10 aprile 2021) Il pm di Catania nel Caso Gregoretti richiede il “non luogo a procedere” per Matteo Salvini E’ la terza volta che il pm di Catania richiede il “non luogo a procedere” nei confronti dell’ex ministro Matteo Salvini. Si tratta de Caso Gregoretti, la vicenda risale all’estate del 2019 e vede il politico accusato di abuso d’ufficio e sequestro di persona. Il 25 luglio 2019, 131 migranti soccorsi nel Mediterraneo rimasero per 6 giorni sulla nave della Guardia costiera italiana, la Gregoretti, per il divieto di sbarco dell’allora ministro Matteo Salvini Le richieste del pm di Catania Il pm ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 aprile 2021) Il pm dinelriil “non” per MatteoE’ la terza volta che il pm diriil “non” nei confronti dell’ex ministro Matteo. Si tratta de, la vicenda risale all’estate del 2019 e vede il politico accusato di abuso d’ufficio e sequestro di persona. Il 25 luglio 2019, 131 migranti soccorsi nel Mediterraneo rimasero per 6 giorni sulla nave della Guardia costiera italiana, la, per il divieto di sbarco dell’allora ministro MatteoLe richieste del pm diIl pm ...

