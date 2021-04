Carlotta Dell’Isola fa una confessione: “Stefania Orlando mi ha delusa” (Di sabato 10 aprile 2021) Carlotta Dell’Isola delusa da Stefania Orlando: “La reputavo un’amica” Carlotta Dell’Isola, dopo l’esperienza al GF Vip durante la quale non è riuscita ad emergere a pieno per come il pubblico l’aveva conosciuta, è tornata a parlare durante una diretta Instagram con Dayane Mello e Samantha De Grenet proprio del reality, lanciando alcune stoccate in merito a dei retroscena. In particolare, Carlotta ha spiegato quanto per lei sia stato triste vedere certe cose una volta fuori dal GF Vip, e che alcune persone si sono rivelate diverse da come credeva: “Mi ha delusa Cecilia, con cui poi ho chiarito perchè mi ha chiesto scusa dicendo che lei scherzava, mi ha delusa Stefania, perchè la reputavo un’amica ma ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021)da: “La reputavo un’amica”, dopo l’esperienza al GF Vip durante la quale non è riuscita ad emergere a pieno per come il pubblico l’aveva conosciuta, è tornata a parlare durante una diretta Instagram con Dayane Mello e Samantha De Grenet proprio del reality, lanciando alcune stoccate in merito a dei retroscena. In particolare,ha spiegato quanto per lei sia stato triste vedere certe cose una volta fuori dal GF Vip, e che alcune persone si sono rivelate diverse da come credeva: “Mi haCecilia, con cui poi ho chiarito perchè mi ha chiesto scusa dicendo che lei scherzava, mi ha, perchè la reputavo un’amica ma ...

