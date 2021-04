Barche confiscate dallo Stato ospitano dieci ragazzi disabili

(Di sabato 10 aprile 2021). Da mezzi di trasporto illecito della disperazione umana dei migranti nel Mediterraneo, a strumenti per l’inclusione e la socialità digiovani diversamente abili in carrozzina, grazie al contributo del Movimento Cristiano Lavoratori di Catania e all’associazione l’Angelo Federico onlus, hanno fatto una traversata in mare, lungo il litorale roccioso, a bordo di imbarcazioniai criminali del traffico di essere umani e date in utilizzo alla lega Navale di Catania. Alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore al mare Michele Cristaldi dal porto di Catania sono ...

Dieci ragazzi disabili, insieme agli accompagnatori, con due imbarcazioni confiscate per trasporto illegale di migranti concesse dalla Lega navale di Catania, effettueranno una breve traversata a ...Dieci giovani in carrozzina, grazie al contributo del Movimento Cristiano Lavoratori di Catania e all'associazione l' Angelo Federico onlus, hanno fatto una traversata in mare, lungo il litorale ...