Taekwondo, Europei Sofia 2021: Simone Crescenzi bronzo nella categoria -63kg (Di venerdì 9 aprile 2021) Arriva la prima medaglia per l'Italia agli Europei di Taekwondo di Sofia. In Bulgaria infatti Simone Crescenzi conquista la medaglia di bronzo nella categoria -63kg. Il 23enne di Terracina ha subito un avvio shock, subendo i colpi dello spagnolo Joan Jorquera e chiudendo l'ultimo riposo in svantaggio 8 a 27. L'azzurro ha provato fino all'ultimo la rimonta, ma la finale è andata allo spagnolo con il punteggio di 26-37. Jorquera ha poi ceduto per 18-12 al turco Hakan Recber. SportFace.

