Sardegna in zona rossa da lunedì 12 aprile, arriva l’ufficialità (Di venerdì 9 aprile 2021) La Sardegna cambia nuovamente colore. Da lunedì 12 aprile l’Isola entrerà in zona rossa dopo aver registrato il più alto indice di contagio di tutta Italia (1.54), complici anche i focolai creati all’interno di vari Comuni. Sarà dunque vietato uscire di casa senza un valido permesso (lavoro, salute, necessità), le classi torneranno in Dad e rimarranno aperti solo i negozi di alimentari e i supermercati. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Lacambia nuovamente colore. Da12l’Isola entrerà indopo aver registrato il più alto indice di contagio di tutta Italia (1.54), complici anche i focolai creati all’interno di vari Comuni. Sarà dunque vietato uscire di casa senza un valido permesso (lavoro, salute, necessità), le classi torneranno in Dad e rimarranno aperti solo i negozi di alimentari e i supermercati. SportFace.

